انت الان تتابع خبر بمحافظتين.. عملية تسليب تنتهي بـ"طعن" وحادث سير يؤدي لمصرع واصابة شخصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ثلاثة اشخاص أقدموا على محاولة تسليب محفظة شخص وجهاز هاتفه الا انه قاومهم"، مبينا أنهم "قاموا بطعنه بالسكين في منطقة الرقبة ما أسفر عن اصابته بجروح خطيرة".

وأضاف، ان "الحادثة حصلت أسفل جسر محمد القاسم بالعاصمة بغداد".



ومن جانب أخر، أشار المصدر الى، أن "صاحب دراجة لقي حتفه واصابة شخص آخر نتيجة حادث سير اصطدام عجلة بدراجة نارية ضمن منطقة خور الزبير في البصرة".