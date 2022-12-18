انت الان تتابع خبر 7 كرات ذهبية.. ارقام قياسية تتحدث عن مسيرة ميسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويسعى ميسي (35 عاما) للفوز بكأس العالم 2022 بعد غياب المنتخب الأرجنتيني عن التتويج باللقب منذ عام 1986.

وبالنسبة لكثيرين، فإن الفوز بكأس العالم سيعزز مكانة ميسي باعتباره أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق بعد سنوات من الجدل والمقارنة بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو.



سجل 791 هدفا للأندية التي لعب لصالحها ومنتخب بلاده.

فاز بـ41 كأسا خلال مسيرته الكروية، بالإضافة إلى رقم قياسي بـ7 كرات ذهبية.

بدأ النجم مسيرته الكروية مع نادي "نيولز أولد بويز" وهو في سن السادسة.

أصبح جزءً من أعظم فريق شباب لبرشلونة الإسباني على الإطلاق، حيث سجل 36 هدفا في 30 مباراة وساعد في تتويج فريقه بثلاثية غير مسبوقة في الدوري والكأس.

جاء ظهوره الاحترافي الأول في سن 17 و3 أشهر، وهو أصغر لاعب لبرشلونة على الإطلاق، في مباراة ضد إسبانيول في أكتوبر 2004.



في ذلك الموسم لعب 244 دقيقة في تسع مباريات، وسجل هدفه الأول ضد نادي ألباسيتي في مايو 2005.في أغسطس من ذلك العام، لعب ميسي لأول مرة مع الأرجنتين في مباراة ضد هنغاريا.لعب ميسي 1002 مباراة احترافية على مستوى الأندية والمنتخب الوطني.لميسي 350 تمريرة حاسمة - 116 أكثر من رونالدو - ولعب 143 مباراة أقل من اللاعب.يحمل ميسي عددا من الأرقام القياسية في التهديف، بما في ذلك برشلونة (627) والأرجنتين (96).كذلك يحمل ميسي الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الأهداف (71) في موسم واحد، متفوقا على الرقم القياسي السابق للمهاجم الألماني غيرد مولر البالغ 67 هدفا، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.أحرز ميسي 11 هدفا في كأس العالم حتى الآن في مسيرته، عبر 5 بطولات، وهو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل هدفا في كأس العالم في سن المراهقة والعشرينيات والثلاثينيات من عمره.

مع 40 لقبا على المستوى الدولي والأندية، فإن الفوز بكأس العالم سيقربه خطوة من لقب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، والذي يحمله حاليا زميله السابق، الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس بـ42 لقبا.

على مدى عقدين من الزمن مع برشلونة، فاز ميسي بعشرة ألقاب مذهلة في الدوري الإسباني و7 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و15 كؤوس محلية، كما رفع كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات لكل منهما.

ربح مع ناديه الحالي باريس سان جرمان لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم.

حصل ميسي على 6 جوائز أوروبية من الحذاء الذهبي وكأس أفضل لاعب في بطولة كوبا أميركا 2021.