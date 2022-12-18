انت الان تتابع خبر الصين تسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وباستبعاد الحالات الوافدة، سجلت الصين 2028 إصابة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض انخفاضاً من 2229 في اليوم السابق.

وتوقفت الصين عن رصد الإصابات التي بدون أعراض يوم الأربعاء، مشيرةً إلى قلة الفحوص بين المصابين بدون أعراض، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد الحصيلة الكلية بدقة.



ولم تسجل الصين وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5235.

وحتى 17 ديسمبر سجلت الصين 378458 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.

