انت الان تتابع خبر بينهم طفلان.. ارتفاع ضحايا الانهيار الأرضي لـ 24 شخصاً في ماليزيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصرح نورازام خميس، رئيس إدارة الإطفاء بولاية سيلانغور، للصحفيين بأنه تم العثور على جثتي المرأة وابنها مدفونتين تحت متر من الطين والأنقاض، بينما تم العثور على جثة الفتاة الصغيرة في وقت لاحق.

وأضاف أن هناك أملا في العثور على ناجين إذا تشبثوا بأكوام أو أغصان أو صخور بها جيوب هوائية لكن الفرص ضئيلة.



وقالت السلطات إن 94 شخصا كانوا ينامون في مخيم غير مرخص في مزرعة عضوية في وقت مبكر من يوم الجمعة عندما سقطت الأوساخ من طريق على ارتفاع حوالي 30 مترا فوق الموقع وغطت مساحة تبلغ حوالي 3 فدادين. وكان معظمهم من العائلات التي كانت تتمتع بإجازة قصيرة خلال الإجازة المدرسية في نهاية العام.

وكان من بين الضحايا الـ 24، سبعة أطفال و13 امرأة. ولا تزال السلطات تجري عمليات التشريح وتنتظر الأقرباء للتعرف على الضحايا.

