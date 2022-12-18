شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرة الثقافة تستعرض خطة الوزارة أمام لجنة الإعلام بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة النائبة درية شرف الدين من الأجل الاستماع إلى الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، بشأن خطة الوزارة في المرحلة القادمة.

جدير الذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أصدرت قرارًا، بعودة دورية نجيب محفوظ، بعد توقفها لسنوات، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومتحف نجيب محفوظ، كما أصدرت وزيرة الثقافة، قرارًا بعودة سلسلة نجيب محفوظ التي كانت تُصدرها الهيئة العامة للكتاب، يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات وزارة الثقافة بمرور 111 عامًا على ميلاد أديب نوبل.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن عودة سلسلة ودورية الأديب العالمي نجيب محفوظ، تُمثل خطوة نحو التعريف بالكثير من سياقات إبداعات وإسهامات التجربة المحفوظية المتفردة، وسعيًا نحو توثيق ونشر مئات الدراسات والأبحاث التي خُطت بأقلام مجموعة كبيرة من النُقاد والمُتخصصين من داخل وخارج مصر، وهو ما يُمثل أحد مسارات الاحتفاء برموزنا في مختلف مجالات الإبداع، وتقديرًا لإسهاماتهم ودورهم الراسخ في بناء الشخصية المصرية.