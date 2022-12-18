شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمرة الثانية.. قتيل وجرحى في مواجهات بسجن غرب طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي شخص مصرعه وأصيب عدد آخر من المعتقلين بالسجن المركزي لمدينة كرج مركز غرب طهران.

في حادث هو الثاني من نوعه بعد الذي شهده سجن "إيفين" أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال رئيس قضاة محافظة "البرز: "حسين فاضلي هريكندي إن نزاعًا محدودًا وقع مساء السبت بين سجناء جناح المخدرات في سجن کرج المركزي، أشعل خلاله بعض السجناء النار في بعض البطانيات، ولقي خلاله شخص مصرعه وأصيب عدد آخر".

وأضاف أن قوات حفظ النظام تمكنت من السيطرة على النزاع.

المسؤول الإيراني نفى أن تكون المواجهات وقعت بين السجناء والأمن، مؤكدا أنها حدثت بين السجناء، والسجين الذي فارق الحياة قتل خلال المواجهات".

وفي وقت سابق أفاد موقع "خبر أونلاين" الإيراني بأن المواجهات حدثت بين السجناء، وقوات عسكرية جاءت لنقل عدد من المعتقلين لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وفي 15 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت مواجهات أعقبه حريق وصوت انفجار في سجن إيفين شمال العاصمة طهران الذي يخضع لحراسة مشددة.

وقالت السلطات القضائية حينها إن الحادث تم السيطرة عليه، وكان المخطط له تهريب عدد من المعتقلين.

لكنها بعد ساعة خرجت وقالت إن ما حدث في سجن "إيفين" أسفر عن مقتل أربعة سجناء، وإصابة 60 بجروح، وفي اليوم التالي أعلنت السلطات ارتفاع عدد الضحايا من السجناء إلى ثمانية أشخاص.