شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 8.8 % نسبة المشاركة بانتخابات تونس.. الصدارة للرجال وكبار السن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أنه بعد غلق صناديق الاقتراع عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة مساء بتوقيت جرينيتش) تم تسجيل نحو 803 آلاف و638 ناخبا بنسبة 8.8%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، مساء السبت، لإعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية.

وأكد بوعسكر أن 34% من الناخبين نساء و66% من الرجال، مضيفا أن أغلب المقبلين على مراكز الاقتراع من الناخبين كانوا من الكهول والمسنين.

وأوضح أنه بعد غد الإثنين سيتم الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية بعد التحري بشأن المخالفات والتجاوزات.

وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة فتح مراكز الاقتراع تمت بنسبة 100% عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي دون أي تأخير.

وجرت هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء البلاد.

وهذا السباق الانتخابي هو الأول الذي تشهده البلاد منذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو/تموز 2021.

كما أنه الأول منذ حل البرلمان الذي كان يهيمن عليه الإخوان (ممثلون بحركة النهضة)، نهاية مارس/آذار الماضي.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائبا.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحا، بينهم 120 امرأة فقط.

وخصصت الهيئة 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها.

كما منحت الهيئة أكثر من 5 آلاف اعتماد لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية ووسائل إعلام لمتابعة الانتخابات.