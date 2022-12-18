السيسي يؤكد اعتزازه بالعلاقات مع الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والأردن من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: «إن الاتصال تطرق إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية». وشدد السيسي على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وشدد السيسي على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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