المملكة والكويت تدعوان لمحاسبة مرتكبي جريمة لبنان

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وأعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب جمهورية لبنان، الذي أدى لمقتل جندي أيرلندي وإصابة آخرين، مطالبة بإجراء تحقيق فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم.وعبرت عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف، مؤكدة دعم المملكة لبعثة «اليونيفل»، كما تتقدم بخالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب أيرلندا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
من جهتها، طالبت الكويت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية بـمحاسبة مرتكبيه، معربة عن إدانتها واستنكارها للهجوم، وشددت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب متقدمة بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة وشعب أيرلندا وإلى أسرة الجندي وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وقتل عنصر أيرلندي من قوة «يونيفيل»، وأصيب 3 آخرون بجروح جراء حادثة تخللها إطلاق رصاص على عربة مدرعة كانوا على متنها في جنوب البلاد، وفق ما أفادت اليونيفيل ودبلن ومصدر قضائي لبناني قبل يومين.
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