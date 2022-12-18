تحرير الشام تستهدف موقعا للقوات السورية بحلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بسقوط قتلى وجرحى في عملية استهدفت موقعا عسكريا لقوات النظام بريف حلب الغربي. وقال المرصد أمس: «نفذ عناصر لواء «سعد بن أبي وقاص» التابع لـ «هيئة تحرير الشام»، عملية انغماسية استهدفت موقعا عسكريا لقوات النظام على محور بلدة قبتان الجبل بريف حلب الغربي». وتمكنت فصائل الـفتح المبين من صد تسلل لقوات النظام على محور كفر عمة بريف حلب. وتمكنت فصائل الـفتح المبين من صد تسلل لقوات النظام على محور كفر عمة بريف حلب.

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