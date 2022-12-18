الحوثيون حولوا اليمن لأكبر دولة ملغومة في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية مطالبتها للمجتمع الدولي بموقف يدين جرائم الحوثيين اليومية بحق السكان المدنيين.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني جريمة قتل 3 من المدنيين الأبرياء، وإصابة طفل بجروح خطيرة، بانفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية في قرية المقانع بمديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، وأضاف، «هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القتل اليومي الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف المحافظات».

واتهم الإرياني الجماعة بزراعة الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي، وقصف المدن والأحياء السكنية والمنازل بقذائف المدفعية والهاون إلى جانب نيران القناصة، وطالب الوزير المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرج ومنظمات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت والقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بإدانة أعمال القتل، وغيرها من الجرائم والانتهاكات الحوثية.

وفي السياق، تواصل الألغام الحوثية حصد أرواح المدنيين في مختلف المحافظات على رأسها مدينة الحديدة، حيث قتل وأصيب 4 مدنيين، جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية جنوبي الحديدة.

وقال المرصد اليمني للألغام، «إن 3 مدنيين بينهم طفلان قتلوا، وأصيب رابع بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم للحوثيين أثناء عملهم في إحدى المزارع بمنطقة «المقانع» مديرية حيس، ووفق المرصد فإن القتلى هم: خليل وهيب 11 سنة، وصابر مشهور 17 سنة، ومصطفى العشبي 35 عاما، مشيرا إلى إصابة عبدالله الأهدل 18 عاما، بجروح خطيرة.

إلى ذلك، اكتشفت هندسة القوات المشتركة، حقل ألغام من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية حيس- جنوب الحديدة، عقب مقتل 3 مدنيين وإصابة آخر بلغم أرضي.

من جهته، قال وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، «إن تهديدات ومخاطر كبيرة يتعرض لها الصيادون الذين يبلغون أكثر من 20 ألف صياد في سواحل محافظتي تعز والحديدة، جراء الألغام الحوثية المنتشرة في البحر».

وأشار إلى أن قطاع خفر السواحل قام بتحديد حدود معينة للاصطياد خشية وقوع الصيادين في حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق واسعة بالبحر الأحمر، وتقول بعض التقديرات «إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم أرضي، منذ بدء الحرب، ما جعل اليمن أكبر دولة ملغومة منذ الحرب العالمية الثانية.

ضحايا انتهاكات القطاع الصحي بمأرب

2668 حالة انتهاك

53 عاملا صحيا قتلوا

86 مصابا

134 منشأة صحية استهدفت

18 منشأة تم احتلالها

12 منشأة جرى نهبها

17 حالة اعتقال

102 حالة منع من السفر

145 حالة تهديد