شكرا لقرائتكم خبر زيلينسكي: آمال الروس زائفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسجل بالفيديو: «مهما كان ما يأمله عبدة الصواريخ في موسكو، فإنه لن يغير ميزان القوى في هذه الحرب».وأضاف، «إنه ما يزال لدى روسيا صواريخ كافية لشن مزيد من الهجمات الضخمة»، مستدركا بالقول: «لكن لدينا ما يكفي من التصميم والثقة بالنفس للتعامل مع أنفسنا بعد هذه الضربات».
وأكد زيلينسكي على العمل الفعال للدفاع الجوي الأوكراني، الذي أسقط معظم الصواريخ الذكية والعادية التي أطلقت أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: آمال الروس زائفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.