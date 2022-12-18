زيلينسكي: آمال الروس زائفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة على شبكة الطاقة الأوكرانية لم تغير شيئا بشأن استعداد الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسجل بالفيديو: «مهما كان ما يأمله عبدة الصواريخ في موسكو، فإنه لن يغير ميزان القوى في هذه الحرب».

وأضاف، «إنه ما يزال لدى روسيا صواريخ كافية لشن مزيد من الهجمات الضخمة»، مستدركا بالقول: «لكن لدينا ما يكفي من التصميم والثقة بالنفس للتعامل مع أنفسنا بعد هذه الضربات».

وأكد زيلينسكي على العمل الفعال للدفاع الجوي الأوكراني، الذي أسقط معظم الصواريخ الذكية والعادية التي أطلقت أمس.