الكويت تنهي الجدل بشأن إقامة منتخبها في البصرة

وكانت أنباء قد ترددت بشأن إقامة الأزرق في محافظة الجهراء الكويتية، بالقرب من مدينة البصرة.

وقال الشاهين في تصريح صحفي: "وفد الأزرق وجميع أعضاء اتحاد كرة القدم سيقيمون في البصرة طوال فترة البطولة".



وأضاف: "الكويت سيكون في مقدمة المنتخبات التي ستلعب على ملعب الميناء الأولمبي، إذ سيفتتح الملعب خلال مباراته الودية مع شقيقه العراقي في نهاية الشهر الجاري".

وشدد رئيس الاتحاد الكويتي على دعم ومساندة إقامة خليجي 25 في البصرة، داعيا الجماهير ومنتسبي كرة القدم الخليجية لحضور البطولة والاستمتاع بأجوائها.

كما أثنى على الجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد العراقي لإنجاز الكثير من الأمور المتعلقة بجاهزية الملاعب والاستضافة.



جدير بالذكر أن الأزرق الكويتي سيبدأ معسكره عقب نهاية منافسات الجولة 11 من الدوري الممتاز، والتي تنطلق الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.