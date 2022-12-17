انت الان تتابع خبر قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة "سبوتنيك" مساء اليوم السبت، إن "قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية للقوات الأمريكية شرق دير الزور، تعرضت مساء اليوم لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل".وأفات "سبوتنيك" نقلا عن مصادر محلية بأن "قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأمريكي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل".

وحسب المصدر ذاته، لم يتسنى معرفة حجم الأضرار أو الإصابات في صفوف الجيش الأمريكي من المقيمين في المنطقة الخضراء الموجودة في قاعدة العمر.

وينطوي حقل العمر النفطي كأكبر حقول النفط السورية، على أكبر القواعد الأمريكية في ريف دير الزور الشرقي.