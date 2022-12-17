11 قتيلا في قصف بمنطقة لوهانسك

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واستخدم الجيش الأوكراني قذائف مدفعية أمريكية من طراز هيمارس، في الهجوم الذي استهدف مدرسة وعدة مبان سكنية. وتعرضت منطقة دونيتسك المجاورة أيضا لنيران المدفعية الأوكرانية، أمس، ولقي شخص حتفه وأصيب 5 آخرون.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ما لا يقل عن 11 شخصا حتفهم في قصف شنته القوات الأوكرانية في منطقة لوهانسك، التي تسيطر عليها روسيا في شرقى أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس» نقلا عن السلطات الإقليمية، وأضافت «إن 20 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم على قرية لانتراتوفكا».واستخدم الجيش الأوكراني قذائف مدفعية أمريكية من طراز هيمارس، في الهجوم الذي استهدف مدرسة وعدة مبان سكنية. وتعرضت منطقة دونيتسك المجاورة أيضا لنيران المدفعية الأوكرانية، أمس، ولقي شخص حتفه وأصيب 5 آخرون.

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