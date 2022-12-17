تحييد إرهابيين من حزب العمال الكردستاني

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وقالت الوزارة في بيان، أمس، «إن القوات التركية قامت بتحييد الإرهابيين الاثنين من التنظيم، بعد رصدهما في منطقة عملية «المخلب-القفل» شمالي العراق، حسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.وفي 18 أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية «المخلب ـ القفل» ضد معاقل «بي كيه كيه « الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.
وقالت تركيا: «إن هذه العملية تأتي ردا على أنشطة «بي كيه كيه» التي تصفها بأنها منظمة إرهابية».
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