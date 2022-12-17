شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهام للائحة التنفيذية بقانون الصكوك لضبط التصكيك السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون قانون الصكوك السيادية، اللائحة التنفيذية الحق فى أن تحدد متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية :

- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .

- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها .

- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر .

كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقًا لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.