ضربات موسكو تسعى لمنع وصول الأسلحة لأوكرانيا

أكد الجيش الروسي أنه استطاع منع وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر ضربات كثيفة شنها في أوكرانيا، وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد. فيما اعتبرت أوكرانيا سبب الهجوم الروسي أنه كجزء من إستراتيجية موسكو لترك المدنيين والجنود الأوكرانيين في الظلام والبرد هذا الشتاء.

تقدم الاحتياطيين وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن «ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة مستهدفة أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة».

وأضاف المصدر نفسه «تم بلوغ الهدف. استهدفت جميع المواقع التي تم تحديدها».

وتابعت الوزارة «إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع إضافة إلى الحؤول دون تقدم احتياطيين (تابعين للقوات الأوكرانية) نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة واصلاحها».

انقطاع المياه

فيما أعلنت أوكرانيا تعرضها لضربات صاروخية روسية جديدة أدت إلى انقطاع المياه عن العاصمة كييف وحرمان أنحاء البلاد من التيار الكهربائي.

وندد الاتحاد الأوروبي بهذه الهجمات معتبرا أنها «جرائم حرب».

وكان الصاروخ أحد ما قالت السلطات الأوكرانية إنه استعصى على الدفاعات الجوية من بين 76 صاروخًا أطلقت.

وكتب الحاكم فالنتين ريزنيشنكو من منطقة دنيبروبتروفسك، حيث يقع كريفي ريه، على تطبيق Telegram للتواصل الاجتماعي أن «رجال الإنقاذ استعادوا جثة صبي يبلغ من العمر 1-1 / 2 من تحت أنقاض منزل دمره صاروخ روسي». إجمالا، قتل أربعة أشخاص في الغارة، وأصيب 13 - أربعة منهم أطفال -.

وقال ريزنيشنكو إن قصف القوات الروسية استمر طوال الليل، وألحق أضرارا بخطوط الكهرباء والمنازل في مدن وبلدات نيكوبول ومارانيتس وتشريفونوهريفكا، الواقعة عبر نهر دنيبر من محطة زابوريزهيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.

وبحلول صباح اليوم التالي، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن القوات الروسية أطلقت أكثر من عشرات الصواريخ الأخرى منذ إطلاق وابل في اليوم السابق. ولم تذكر عدد هؤلاء الذين ربما أوقفتهم الدفاعات الجوية.

هجوم كبير

وشكل الهجوم، الذي أصاب أجزاء كثيرة من وسط وشرق وجنوب أوكرانيا، أحد أكبر الهجمات على العاصمة كييف، منذ أن بدأت روسيا الحرب بمهاجمة أوكرانيا في 24 فبراير. تعرضت كييف لإطلاق حوالي 40 صاروخًا بالأمس. وقالت السلطات إن الدفاعات الجوية اعترضتها جميعها تقريبًا.

وفي خيرسون، حيث استعادت أوكرانيا السيطرة الشهر الماضي في انتكاسة كبيرة لروسيا، قُتل رجل يبلغ من العمر 36 عامًا وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا في هجوم روسي يوم السبت، حسبما قال حاكم المنطقة ياروسلاف يانوشيفيتش.

ومرة أخرى، اضطرت طواقم المرافق الأوكرانية إلى التدافع لإصلاح أنظمة الطاقة والمياه المتضررة، حيث تستهدف روسيا الخدمات الحيوية للمدنيين مع حلول فصل الشتاء.

وأفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو أن ثلثي المنازل في عاصمة البلاد قد أعيد توصيلها بالكهرباء واستعادت المياه جميعها. واستأنف نظام مترو الأنفاق أيضًا الخدمة، بعد أن عمل كمأوى في اليوم السابق. الافتقار للكهرباء وقال الحاكم الإقليمي أوليكسي كوليبا إن نصف مقاطعة كييف، التي تحيط بالعاصمة الأوكرانية ولكنها لا تشملها، ما زالت تفتقر إلى الكهرباء بعد يوم من هجوم يوم الجمعة، مضيفًا أن الأمطار والثلوج، التي جعلت خطوط الكهرباء تتجمد، تعقد جهود استعادة الكهرباء..

وبين رئيس إقليم خاركيف بشمال شرق أوكرانيا أوليه سينيهوبوف، اليوم، إنه تمت إعادة الكهرباء إلى المنطقة بأكملها، بما في ذلك مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد. وانقطع التيار الكهربائي بالأمس في هجمات شملت 10 صواريخ إس -300.

في كريفي ريه، علق 596 عاملا تحت الأرض بسبب الضربات الصاروخية، لكن تم إنقاذهم جميعا في نهاية المطاف، حسبما قال رئيس البلدية أولكسندر فيلكول في وقت متأخر من يوم الجمعة.

حزمة العقوبات

وفي موسكو، انتقدت وزارة الخارجية الروسية اليوم حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي تمت الموافقة عليها في اليوم السابق. ووصفت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا الدفعة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ردًا على الحرب بأنها «إجراءات تقييدية أحادية الجانب غير مشروعة» وانتقدت حظر بث أربع قنوات تلفزيونية روسية كبرى بأنها «استبدادية».

وبالسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي «بتقديم إعفاءات معينة» لمصدري الأغذية والأسمدة الروس، كما زعمت زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي كان يدرك أن «إجراءاته التقييدية تقوض الأمن الغذائي العالمي». وتشمل أهداف الجولة الأخيرة من العقوبات انقسامات في الجيش الروسي وجميع الأحزاب البرلمانية الروسية. وتتضمن الحزمة أيضًا حظرًا على تصدير محركات الطائرات إلى روسيا وفرض عقوبات على قطاعي الطاقة والتعدين

وأكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع في اليوم السابق مع قادة القوات المسلحة، بما في ذلك وزير الدفاع سيرجي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف. كما تحدث مع قادة من مختلف الفروع.

حماية المحطة

ومن ناحية أخرى، بدأ تركيب قبة واقية فوق منطقة تخزين الوقود المستهلك في محطة زابوريزهزهيا للطاقة النووية، حسبما قال مسؤول من السلطات التي أقامتها موسكو في مقاطعة زابوريزهجيا جنوب شرق أوكرانيا. وقال فلاديمير روجوف إن القبة ستحمي من شظايا القذائف والعبوات الناسفة التي تحملها طائرات بدون طيار.

وتعرضت المحطة التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لقصف متكرر ؛ وقد أغلقت مفاعلاتها الستة منذ شهور.

كما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا عن خطط لنشر خبراء السلامة والأمن النوويين في محطات الطاقة النووية بأوكرانيا لمنع أي حادث نووي. وقد نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالفعل بعثة دائمة في محطة زابوريزهزهيا.