مقتل جنديين من قوات حفظ السلام

وقال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن أحد أفراد قوات الأمن في مالي قتل أيضا في الهجوم، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هناك امرأة من بين جنود حفظ السلام الذين قتلوا، وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الهجوم بشدة.
وتشهد مالي اضطرابات منذ انتفاضة عام 2012، عندما أطاح جنود متمردون بالرئيس، وأدى فراغ السلطة الذي نتج عن ذلك في النهاية إلى تمرد إرهابي وحرب بقيادة فرنسا، أطاحت بالإرهابيين من السلطة في عام 2013.
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