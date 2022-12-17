شكرا لقرائتكم خبر عن الدعاية السياحية لمصر فى الخارج على طاولة لجنة السياحة بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني بمجلس النواب، اجتماعا غدا، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم الاهتمام الكافي بالترويج والدعاية لسياحة المهرجانات.

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن ما قامت به هيئة تنشيط السياحة للاستفادة من وجود مشاهير الفنانين العالميين في مهرجاني القاهرة والإسكندرية السينمائي في الدعاية السياحية لمصر في الخارج.