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الدعاية السياحية لمصر فى الخارج على طاولة لجنة السياحة بالنواب

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني بمجلس النواب، اجتماعا غدا، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم الاهتمام الكافي بالترويج والدعاية لسياحة المهرجانات.

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن ما قامت به هيئة تنشيط السياحة للاستفادة من وجود مشاهير الفنانين العالميين في مهرجاني القاهرة والإسكندرية السينمائي في الدعاية السياحية لمصر في الخارج.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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