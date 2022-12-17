شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحسم التعاقد مع صفقة فرنسية كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، التعاقد مع أحد الصفقات القوية خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الدور الثاني من البريميرليج.

تشيلسي يتعاقد مع نكونكو

وكشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير الصفقات العالمية، على أن إدارة تشيلسي، قد حسمت التعاقد مع الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو، مهاجم فريق لايبزيج، لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو عبر تويتر:" صفقة كريستوفر نكونكو إلى تشيلسي موقعة ومختومة، جميع المستندات والعقود موقعة أيضًا، وتم إغلاق الصفقة بنسبة 100٪ ".

وأضاف:" يمكن اعتبار المهاجم الفرنسي لاعبًا جديدًا في تشيلسي اعتبارًا من يوليو 2023. كل شيء موقّع ومختوم مع لايبزيج ومع اللاعب".

وأكد رومانو، على أن الصفقة كلفت خزائن تشيلسي نحو 70 مليون يورو، في حين من المتوقع أن يوقع اللاعب الشاب على عقد حتى 2028 مع البلوز.