إيران: احتجاج لعمال نفط للمطالبة بزيادة الأجور

طهران: نظم مجموعة من عمال النفط احتجاجاً في جنوب إيران للمطالبة بزيادة الأجور ومزايا التقاعد، بحسب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (السبت).

وتأتي احتجاجات عمال النفط، التي لم يتسن لوكالة «رويترز» التحقق من صحتها، وسط انتفاضة تشهدها إيران، في أجرأ تحدٍ تواجهه البلاد منذ ثورة 1979.

واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر (أيلول)، لارتدائها «ملابس غير لائقة».