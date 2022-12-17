شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: قرض صندوق النقد شهادة ثقة دولية للاقتصاد مصر.. والإنتاج هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد الاتفاق لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بالإضافة إلى تمويل إضافي قدره مليار دولار سوف يحفز الدول الشريكة بمنح مصر 14 مليار دولار، بشهادة ثقة من المؤسسات الدولية العالمية في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على المواجهة والتصدي للأزمات الخارجية الطاحنة.

وطالب "مطر" الحكومة بسرعة الاهتمام بالمصانع المتعثرة من أجل إعادة تشغيلها، مطالبا إيضا بإنشاء هيئة قوية لتسويق المنتج المصري في الخارج، مشددا علي أهمية العمل والإنتاج، قائلا:" الإنتاج هو الحل للخروج من كل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد".

وأشار "مطر" إلي أن المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من قبل صندوق النقد الدولي سوف يساهم في سد جزء من الفجوة الدولارية الموجودة حاليا مما يساهم في سرعة تحريك السوق وضبط الأسعار، مشددا علي أهمية العمل من قبل الجميع سواء الحكومة أو المؤسسات الاقتصادية والشركات للعمل على أهمية الإنتاج.

وتوقع "مطر" أنه حال الإنتاج الفترة المقبلة سوف تشهد ضبط أكثر للأوضاع المالية العامة لضمان مسار الدين العام التنازلي مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية المواطنين الأقل دخلا، فصلا عن أنها ستشهد إصلاحات هيكلية واسعة النطاق بكافة القطاعات الحكومية وتعزيز الحوكمة والشفافية .