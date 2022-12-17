شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "خارجية النواب" تواصل مناقشة معاناة المواطنين مع مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش اجتماعا اليوم الأحد، لمواصلة مناقشاتها بشأن معاناة المواطنين مع مكاتب التصديقات، ومن المقرر أن تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة هبة سامي حبيب، بشأن معاناة مواطني محافظة الإسكندرية اليومية والمتكررة في التعامل مع مكاتب التصديقات لوزارة الخارجية بالمحافظة، وعدم قدرة موظفيها على القيام بعملهم المنوط بهم على النحو المطلوب.

كما تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سوسن حافظ، بشأن "ضرورة إنهاء المعاناة اليومية لمواطني الإسكندرية بمكاتب التصديقات لوزارة الخارجية بمكتب (سان استيفانو) ومكتب (سموحة) لما بها من زحام شديد، بسبب انخفاض عدد الموظفين بالمكتب مما يؤثر سلباً على تلبية مصالح المواطنين وتعطيلها.

وتناقش اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن "معاناة محافظات (البحيرة – الإسكندرية – مطروح – كفر الشيخ) بسبب غلق مكتب توثيق وزارة الخارجية بالبحيرة وسان استيفانو بالإسكندرية، والاكتفاء بمكتب توثيق سموحة فقط، وتناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مكتب توثيق لوزارة الخارجية بمدينة الغردقة.