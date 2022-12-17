شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب فرنسا يقترب من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية حول اقتراب أحد نجوم المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالمريكاتو الشتوية القادم.

جريزمان يقترب من البريميرليج عن طريق اليونايتد

وكشفت تقارير صحفية عبر شبكة " Mediafoot " الفرنسية، على أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير على أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تسعى للتعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم الخط الهجومي للفريق خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وكان جريزمان قد عاد إلى أتلتيكو مدريد في عام 2021 على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع خيار التوقيع الدائم، وهو ما فعله الروخي بلانكوس مؤخرًا.

ويقدم جريزمان مستوى مثيرة للإعجاب رفقة المنتخب الفرنسي في كأس العالم، حيث خاض 6 مباريات وصنع 3 أهداف، ويستعد لخوض نهائي المونديال غدًا.