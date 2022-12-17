انت الان تتابع خبر طهران تكشف مفاجأة تخص "تخصيب اليورانيوم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصف إسلامي قانون العمل الاستراتيجي بأنه "جيد لتطوير الصناعة النووية" وأضاف أن تنفيذه تم بشكل جيد، ما أدى إلى رفع مستوى التخصيب بمقدار أكثر من ضعفين في تاريخ الصناعة النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن إسلامي أنه "تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعة وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة".



بينما قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، إسماعيل كمالوندي، إن "قانون الإجراء الاستراتيجي، هيأ ظروفا مناسبة في البلاد"، مضيفاً أنه "بفضل هذا القانون، تسنى لنا اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة".

وأشار المتحدث إلى أن "الجهود العلمية والدراسات مستمرة دون توقف داخل المنظمة بهدف تطوير أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وذلك في ظروف مميزة".

وحسب "إرنا"، فقد علق كمالوندي على ما يردده الإعلام الغربي بين حين وآخر، بشأن "وجود خيارات أخرى على الطاولة"، قائلا: "لقد بات واضحا بأن هكذا تخرصات هي للاستهلاك الداخلي والدعائي فقط".



وأضاف: "لاشك أن طاقات إيران وقدراتها النووية فرضت حقائق جديدة على هؤلاء".