انت الان تتابع خبر الهند توجه دعوة تخص السلام في المنطقة والعالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت المبعوثة الهندية لدى الأمم المتحدة روشيرا كامبوج، الى ضرورة عدم التهاون او التسامح مع "الارهابيين" لضمان السلام في المنطقة والعالم.



وأكدت كامبوج في تصريحات صحافية، أن "الهند تعتقد أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن تعزيزها إلا عندما نضمن المساءلة عن أعمال الإرهاب الخطيرة وغير الإنسانية".

واشارت الى أن "الإرهاب لا يزال يمثل تحدياً عالمياً ولا يمكن التغلب عليه إلا باتباع نهج موحد وعدم التسامح معه"، مضيفة أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا يزال يمثل تحديا عالميا ولن يتمكن في نهاية المطاف من هزيمته إلا من خلال نهج موحد وعدم التسامح مطلقا مع الإرهاب".

وتابعت "في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الشعب العراقي قتالها ضد تنظيم (داعش)، من الضروري أيضاً مكافحة الإفلات من العقاب على الإرهاب على مستوى العالم".

ورأت المبعوث الهندي إلى الأمم المتحدة أن "الهند تعتقد أن مصداقية الحرب الجماعية ضد الإرهاب لا يمكن تعزيزها إلا عندما نضمن المساءلة عن أعمال الإرهاب الجسيمة وغير الإنسانية التي ارتكبها واتخذها الإرهابيين واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يشجعون على دعم وتمويل الإرهاب".