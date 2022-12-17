شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات حياة كريمة بسوهاج لا تتوقف.. تنفيذ 80% من وحدة طب الأسرة بتل الزوكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل المبادرة الرئاسية حياة كريمة على قدم وساق بالتعاون مع الجهات الحكومية من أجل الاتقاء بحياة المواطن في القرى الأكثر احتياجا، ففي قرية تل الزوكى بمحافظة سوهاج وصلت نسبة تنفيذ وحدة طب الأسرة إلى 80 % .

تضم وحدة طب الأسرة بقرية تل الزوكى مكتب خدمات كبار السن، وعيادة متابعة حمل، وعيادة أسنان، وعيادتين لطب أسرة وعيادة صحة عامة، ومكتب صحة، وغرفة تطعيمات ومتابعة نمو الطفل، وصيدلية، وغرفة إسعافات أولية ، ومعمل دم ومعمل طفيليات وغرفة تثقيف صحي وغرفة مشورة وتنظيم أسرة وغرفة مؤشرات حيوية، ومن المقرر التسليم النهائي للمشروع في شهر يناير 2023 .