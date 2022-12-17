شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة بالمحافظات.. أشرف رشاد يشهد قافلة طبية وتجهيز فتيات بأجهزة كهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، القافلة الطبية المجانية الكبرى، والتي ينظمها الحزب، في مركز قنا، بقرية أولاد عمرو، وتضمنت القافلة الطبية تخصصات وهم "النساء والتوليد والأطفال والباطنة والجلدية والأسنان والمخ والأعصاب والأسنان والعظام والرمد والمسالك البولية وأمراض القلب والأورام والكشف المبكر عن سرطان الثدي"، بمشاركة نخبة من أفضل الإستشاريين والأخصائيين في كافة التخصصات الطبية، وقدمت القافلة الطبية خدماتها لما يقرب من 2563 حالة بمختلف التخصصات وصرف الأدوية بالمجان وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة.

وعلي هامش الفعالية، وزع عددا كبيراً للمساعدات العينية من البطاطين والألحفة، علي الأسر الأكثر احتياجاً، والغير قادرين في قري المركز، لمواجهة برد الشتاء القارس، حيث تم توزيع 200 بطانية، بالإضافة إلي تجهيز 10 فتيات مقبلات علي الزواج بأجهزة كهربائية، لتيسير الزواج على العرائس الأيتام والغير مقتدرين، وذلك تحت رعاية السيد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

وفي محافظة قنا،

عقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، بأمانتي مركز وبندر قنا، لمناقشة العديد من الأمور التنظيمية المتعلقة بالعمل الحزبي واستعراض خطط عمل المرحلة المقبلة والتعرف علي كافة المشكلات والعوائق وإيجاد الحلول لها، وجاء ذلك بمقر أمانة الحزب في محافظة قنا، بحضور كلآ من، محمد عبد السلام السنوسي، أمين المتابعة والتواصل الإجتماعي المركزية بالحزب، والمحاسب هشام قدوس، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، ورجل الأعمال صلاح الرفاعي، والنائب مصطفي محمود مصطفي، الأمناء المساعدين للحزب بالمحافظة، وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة، والعمدة عز كرار أمين الحزب بمركز قنا، وحسن مفتاح أمين الحزب ببندر قنا، وأعضاء هيئة مكتب أمانتي بندر ومركز قنا.

واستعرض "رشاد" خطة عمل المرحلة القادمة وتعزيز العمل الميداني والتواصل الدائم مع المواطنين لتخفيف عبء الأحوال المعيشية ومساندة جهود الدولة في هذا الإطار، وكذلك جهود إعداد الكوادر الشبابية والتنظيمية.

واستمع سيادته، لمقترحات الأمناء النوعيين بأمانتي مركز قنا، والتعرف علي بعض المشكلات عن قرب ووجه بالعمل علي حلها في أقرب وقت.

وفي محافظة الجيزة،

أطلقت أمانة قسم بولاق الدكرور، أكبر قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، في مقر جمعية نور الهدى وتضمنت تخصصات (الرمد - الأطفال - نساء وتوليد - سونار - باطنة - رسم قلب - جلدية - أسنان - علاج طبيعي - ذوي احتياجات خاصة)، وسجلت القافلة إقبالًا غير مسبوق من الأهالي.

كما نظمت أمانة قسم الهرم، قافلة طبية مجانية للكشف علي أمراض الأسنان، في كفر نصار وقدمت القافلة خدمة الكشف على الأسنان بالمجان.

كما عززت أمانة قسم الوراق، تعاونها مع معهد "تيودور بلهارس" للأبحاث المتخصص في مجال مكافحة أمراض الكبد المتوطنة والمزمنة ومضاعفاتها لخدمة أهالي الوراق، حيث قامت أمانة الحزب خلال الأسبوع الماضي فقط بتحويل ٦ حالات من أهالي الوراق للمعهد وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لتلك الحالات.

كما نظمت أمانة مركز الصف، دورات تدريبية لتأهيل كوادر الحزب بمركزي الصف وأطفيح، والتي تناولت 5 محاور رئيسية وهي (من نحن وإعرف حزبك - التسويق للحزب - الخريطة السياسية للأحزاب - السلوك والالتزام الحزبى - إدارة الحملات الانتخابية).

كما عقدت أمانة قسم الحوامدية، دورة تدريبية بعنوان التفاوض والاقناع وإدارة الوقت التي أطلقتها أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة بقيادة هشام وهبه وتتضمن مناقشة عدد من طرق الاتصال الجماهيري وطرق التواصل الاجتماعي وكيفية إدارة الوقت، واستفاد من الدورة التدريبية أعضاء وكوادر الحزب بالحوامدية وأبو النمرس.

وفي محافظة سوهاج،

نظمت أمانة مركز البلينا، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، في كنسية الشهيد العظيم مارجرجس بعزبة نظيف بالسمطا، تحت شعار مبادرة "صحتك عندنا بالدنيا"، للمساهمة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالمجان لغير القادرين، واستهدفت القافلة توقيع الكشوف والفحوصات الطبية بالمجان على المواطنين غير القادرين من مختلف الأعمار، وإجراء العمليات لغير القادرين بالمحان وعمل خصم 50% للقادرين، وخصم 50% على تركيب النظارات الطبية، وقدمت خدماتها الطبية لما يقرب من 500 شخص.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع البطاطين والألحفة علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، في مراكز المحافظة، لمكافحة برد الشتاء، وذلك من خلال توفير ألحفة وبطاطين لهم بالمجان، حيث تم توفير 20 ألف بطانية ولحاف، والبدء في توزيعها على الأسر البسيطة والمستحقين بمختلف قرى المحافظة، لمساعدتهم على مواجهة برد الشتاء وموجات البرد.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانتا شئون العلاقات الحكومية والمرأة بمركز طوخ، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، في قرية ميت كنانة، وشملت تخصصات النساء والتوليد والأطفال والباطنة والجلدية والأسنان والمخ والأعصاب والأسنان والعظام والرمد والمسالك البولية وأمراض القلب والأورام"، بالإضافة إلي صرف العلاج بالمجان، وقدمت القافلة الطبية خدماتها لأكثر من 300 حالة من أهالي القرية.

كما أقامت مركز الخانكة، معرضاً لبيع كافة مستلزمات الأسرة المصرية واحتياجاتها والسلع الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين في قرية القلج، ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها أمانة المرأة تحت شعار "إحنا معاكي"، لتوفير كل احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وشهد المعرض نجاح وإقبال غير مسبوق من جميع الأهالي بالقرية وأهالي القرى المجاورة.

وفي محافظة بورسعيد،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، في إطلاق مبادرة السياحة والتسوق تنشيطاً للحركة التجارية بالمحافظة، حيث قام وفداً من أمانة الحزب بمحافظة السويس، ضم أعضاء مجلس النواب والشيوخ، وهيئة المكتب، ورؤساء الأمانات، وأعضاء الأمانات بالحزب بزيارة لمحافظة بورسعيد، وبدأت الزيارة بجبل الملح وتم عمل شرح كامل للمكان وأهميته، وكان قد حضر في اليوم الأول للمبادرة خلال الشهر الماضي، كما أدت الأفواج صلاة الجمعه بمسجد المجمع الإسلامي، وقاموا بجولة سياحية في حديقة فريال التاريخية، وكذلك جولة تجارية في أسواق المحافظة "التجاري، الحميدي، الملابس المستعمله"، وتناولوا وجبة الغداء في سوق الأسماك الحضاري، وأبدى الزوار سعادتهم البالغه للرحلة التي قاموا بها في المحافظة، واشادوا بالمعالم السياحية في المدينة، مؤكدين انهم سيكرروا هذه الرحلة مرة أخرى.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، مهرجان رياضي ثقافي للأطفال من سن 8- حتي 15 سنة تضمن المهرجان "مسابقات ثقافية - عروض كاراتيه - مواهب في الشعر والغناء والرسم"، وذلك في إطار اهتمام الحزب بالنشاط الرياضي بين جميع فئات المجتمع، وخصوصاً الأطفال.

وفي محافظة المنوفية،

أقامت أمانة مركز تلا، معرضاً لبيع السلع الغذائية وكافة مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، في الوحدة الحزبية بقري الوحدة المحلية بطبلوها التي تضم (طبلوها وكفر القلشي والقلشي وكفر بتبس، ضمن شعار "أسعار زمان"، وذلك لمواجهة الغلاء وجشع التجار، وشمل المعرض، السلع الغذائية والتموينية والأدوات المنزلية والمفروشات وأجهزة العرائس، كما يقدم المعرض تخفيضات خاصة للعروس اليتمية بنسبة تصل إلي 50% علي المفروشات والأدوات المنزلية.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية الخور، وشملت تخصصات "الباطنه والأطفال والصدر والعظام والتحاليل الطبية"، وقدمت القافلة الكشف الطبى على حوالى 350 حالة، إضافة لتحاليل السكر المجاني.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، احتفالية كبري بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، وذلك لطلاب مدرسة الشهيد عبد المنعم راغب للتربية الفكرية بسمادون، وشهد الحفل حضورا جماهيرا وتنفيذيا متميزا، وتضمن الحفل عدد من الفقرات والعروض الفنية للأطفال والطلاب من ذوي الهمم، وفي ختام وزع الهدايا والجوائز العينية علي الأطفال.

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانة المرأة بمدينة الغردقة، ندوة توعوية حول "الفيروس المخلوي التنفسي" اعراضه والوقاية منه وطرق علاجه في حالة الإصابة وذلك بمقر الحزب بالمدينة، وتناولت الندوة كيفية التعامل مع المرض والتأكيد علي أن الفيروس التنفسي المخلوي أحد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي والحويصلات الهوائية ويصيب جميع الأعمار ولكنه في العادة يستهدف الأطفال تحت سن سنتين وكبار السن فوق 65 عام وأصحاب أمراض القلب والرئة المزمن.

وفي محافظة كفر الشيخ،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية لمرضى العيون بالتنسيق مع مستشفى المغربى للعيون بحضور نخبة من أفضل الأطباء المتخصصين فى أمراض العيون، وشهدت القافلة الطبية إقبالا كبيرا، وتستهدف القافلة إجراء عمليات المياه البيضاء مجانا فى مستشفى المغربى بالقاهرة وإعفاء أهالينا من أي مصروفات بالإضافة إلى عمل نظارات مجانا وتحويل حالات أخرى لعمل فحوصات بالمستشفي، وقدمت القافلة الطبية الكشف علي 124 حالة.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة العلاقات العامة بقسم أول طنطا، أولى فاعليات المراجعة النهائية للفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي والأول والثانى الثانوى وذلك بمشاركة نخبة من أساتذة المواد الدراسية، وعقب المراجعة النهائية للطلاب تم عقد اختبارات لمعرفة مستوى الطلبة وتم تكريم الطلاب والطالبات المتميزين، كما تم توزيع ملخصات للمراجعة النهائية على الطلاب والطالبات مجاناً.

كما نظمت أمانة مدينة زفتي، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، في الوحدة الحزبية للحي البحري، وشملت القافلة تخصصات "الباطنة- عظام- جراحة عامة" مع إجراء التحاليل والأشعة بالمجان، وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من المواطنين.

وفي محافظة الفيوم،

عقدت أمانات مراكز سنورس وطامية والشواشنه، لقاءات جماهيرية مع أهالي المراكز الثلاثة، لخدمة مواطنيها، حيث تم الإستماع إلي مطالبهم لوضع الحلول المناسبة لها، كما تم مناقشة المشكلات التي تعاني منها قرى المركز وتوابعها،كما تم تلقي طلبات الأهالي للعمل علي حلها، والتي كان من ضمنها تحويل وتذكية الحالات من المرضي لرعايتهم صحياً.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانتا ذوي الهمم والتعليم والبحث العلمي بالمحافظة، احتفالية كبري بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، علي مسرح مدرسة رويال بدمياط الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قيادات وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، واعقبه تلاوة جزء من أيات القرآن الكريم، ثم كلمات للمشاركين في الحفل، مقدمين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم واهتمامه بذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير كل السبل اللازمة لهم، للحصول على جميع حقوقهم.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانات الإعلام والشباب والمشروعات الصغيرة بقسم حلوان، ندوة توعوية تحت عنوان "التغذية بين الإعلام والإعلان"، وذلك بحضور عدد من شباب حلوان.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانتا الصحة والسكان والعمل الجماهيري بمركز ناصر، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كوم أبو خلاد، وقعت الكشف الطبي على 855 مريض في مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية المجانية بالمجان، وضمت تخصصات القافلة الطبية "الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، مسالك بولية، جراحة، وأسنان، جلدية، عظام" بالإضافة إلى توفير وصرف الأدوية بالمجان كذلك إجراء التحاليل الطبية اللازمة، وشارك بالقافلة عدد من الأطباء المتطوعين من أبناء المحافظة، كما ضمت القافلة ندوة تثقيفية صحية تضمنت توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للاطفال والسيدات وكبار السن، بالإضافة إلى ندوة عن الصحة الإنجابية.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز أبنوب، ندوة تثقفية تحت عنوان "مفهوم البرمجة وحل المشاكل البرمجية والمسابقات المختلفة"، وتناولت فيها ما معني البرمجة، وكيفية حل المشاكل البرمجيات ولغات البرمجة بشكل عام والمسابقات المختلفة وكيفية الإشتراك بها سنويا.

كما أعلنت أمانة الثقافة والفنون بالمحافظة عن إنطلاق مسابقتها الفنية الغنائية للعام الثاني علي التوالي تحت شعار "صوت الكروان"، وذلك لاكتشاف المواهب فى مجال الغناء والإنشاد الديني والترانيم حيث استقبل الحزب عدد من المتسابقين وتم الاستماع إليهم من خلال لجنة متخصصة.

وفي محافظة أسوان،

تواصل أمانة مركز إدفو، أعمال القافلة الطبية لمعالجة أمراض العيون ومكافحة العمى بالمجان، في قرية كلح القارة، حيث قدمت الخدمة خلالها للمواطنين ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أبناء قرية كلح القارة والقرى والضواحى المحيطة.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم محرم بك، حملة ميدانية للتوعية بأخطار الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الطلاب، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات للأهالي للتصرف بشكل مناسب في مثل هذه المواقف، كما نظمت الأمانة حملة حول ضرورة الإهتمام بالتغذية السليمة لمواجهة الأمراض، وضعف المناعة، والحفاظ على اللياقة البدنية، كما نظمت أيضاً ندوة حول دور الجمعيات الأهلية في دعم المجتمع، وندوة اخرى حول التعامل مع الأبناء في فترة المراهقة، وتم تقديم مجموعة من النصائح والارشادات.

وفي محافظة البحيرة،

أقامت أمانة مدينة حوش عيسي، معرضا لبيع كافة مستلزمات الأسرة المصرية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، في قرية فرهاش، وشمل المعرض جميع المستلزمات التي تخص الأسرة المصرية من مفروشات وستائر وتجهيز العرائس وأدوات منزلية وملابس رجالي وحريمي وأطفال بتخفيضات تصل لأكثر من 40 %، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الأهالي ألذين أثنوا علي جميع الاسعار الموجوده بالمعرض.

وفي محافظة السويس،

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية، للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي، مساء اليوم، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين، ضمن مبادرة "من أجل صحة أفضل"، وذلك بمقر الحزب بالمحروسة في الملاحة الجديدة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.