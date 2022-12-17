بوتين تباحث مع المسؤولين عن العملية الروسية في أوكرانيا: أودّ أن أسمع مقترحاتكم

أعلن الكرملين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع المسؤولين عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي تستهدف عمليات قصف روسية مكثفة أراضيها.

وقال الكرملين في بيان إن «الرئيس أمضى الجمعة يوماً كاملاً في مقر القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا.

وعقد رئيس الدولة الروسية خصوصاً «اجتماعاً» هناك بمشاركة وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف. كما عقد «اجتماعات منفصلة مع قادة» مختلف فروع الجيش الروسي المشاركة في العملية، حسب المصدر نفسه.

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي بث التلفزيون الروسي مقاطع منه السبت «أودّ أن أسمع مقترحاتكم بشأن تحركاتنا على الأمدين القصير والمتوسط».

ويأتي هذا الإعلان بينما استهدفت أوكرانيا الجمعة بضربات صاروخية روسية جديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، حسب السلطات الأوكرانية.

وفي مواجهة سلسلة من الانتكاسات العسكرية هذا الخريف، اختارت روسيا التي شنت هجومًا على أوكرانيا في نهاية شباط، منذ تشرين الأول تكتيك الضربات المكثفة التي تستهدف شبكات الكهرباء والمحولات في أوكرانيا.