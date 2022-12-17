إيلون ماسك يتراجع: سأعيد حسابات الصحافيين المعلّقة على «تويتر»

17 ديسمبر , 2022
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (أ ف ب).
أعلن مالك موقع «تويتر» إيلون ماسك، في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، ما أثار استياء كبيراً.
وكتب الملياردير في تغريدة «الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها».
وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره تعليق الحسابات «سابقة خطيرة».
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