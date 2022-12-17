أنجلينا جولي تغادر مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بعد 20 عاماً من العمل

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن ممثلة هوليوود أنجلينا جولي ستتخلى عن دورها بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنها ستظل ناشطة في المجال الإنساني.

وقالت جولي، التي شاركت في أكثر من 60 مهمة ميدانية على امتداد نحو 20 عاماً من العمل مع المفوضية، إنها تريد مواصلة العمل مع اللاجئين خارج المنظمة العالمية.

وأضافت جولي، في بيان إعلان رحيلها: «سأستمر في بذل كل ما في وسعي في السنوات المقبلة لدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضت تقول: «بعد 20 عاماً من العمل ضمن نظام الأمم المتحدة، أشعر بأن الوقت قد حان للعمل بشكل مختلف والتواصل مباشرة مع اللاجئين والمنظمات المحلية ودعم نشاطهم لإيجاد حلول».

وتشغل جولي منصب المبعوث الخاص للمفوضية منذ عام 2012، وقد زارت، العام الحالي، اليمن وأوكرانيا؛ للقاء النازحين.

وشكرها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على خدمتها والتزامها وما أحدثته من فارق للاجئين والأشخاص الذين أُجبروا على الفرار.

وقال غراندي: «بعد فترة طويلة وناجحة مع المفوضية، أقدِّر رغبتها في تغيير مشاركتها وأدعّم قرارها... أعرف أن قضية اللاجئين ستبقى قريبة من قلبها، وأنا متأكد من أنها ستبثّ الشغف نفسه والاهتمام في ملف إنساني أوسع».

وقالت مفوضية الأمم المتحدة إنه لم يسبق من قبل قط أن أجبر هذا العدد الكبير من الناس على ترك ديارهم بسبب العنف والصراع والاضطهاد. وتشير تقديراتها إلى أن هناك أكثر من 100 مليون نازح ولاجئ حالياً في جميع أنحاء العالم.