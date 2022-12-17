التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب وكرواتيا في المونديال

تنشر وكالة الخليج 365، التشكيل الأساسي لمواجهة المغرب وكرواتيا، مساء اليوم السبت، على إستاد خليفة الدولي لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.



تشكيل المنتخب المغربي: حراسة المرمى: ياسين بونو الدفاع: أشرف حكيمي - جواد الياميق - أشرف داري- يحيى عطية الله. الوسط: سفيان أمرابط - بلال الخنوس - عبد الحميد الصابري. الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف الناصيري.



تشكيل المنتخب الكرواتي: تشكيل المنتخب الكرواتي: حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفتش. الدفاع: جوزيب ستانيتش - جوزيب سوتالو - يوشكو جفارديول - بورنا سوسا. الوسط: لوكا مودريتش - ماتيو كوفاسيتش - لوفر ماجر. الهجوم: ميسلاف اورسيتش - إيفان بيريسيتش - ماركو ليفايا.

