انت الان تتابع خبر التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب وكرواتيا في المونديال والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-12-17 | 15:35
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تنشر وكالة الخليج 365، التشكيل الأساسي لمواجهة المغرب وكرواتيا، مساء اليوم السبت، على إستاد خليفة الدولي لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
تشكيل المنتخب المغربي:
الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف الناصيري.
تشكيل المنتخب الكرواتي:
الهجوم: ميسلاف اورسيتش - إيفان بيريسيتش - ماركو ليفايا.
حراسة المرمى: ياسين بونو
الدفاع: أشرف حكيمي - جواد الياميق - أشرف داري- يحيى عطية الله.
الوسط: سفيان أمرابط - بلال الخنوس - عبد الحميد الصابري.
الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف الناصيري.
تشكيل المنتخب الكرواتي:
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفتش.
الدفاع: جوزيب ستانيتش - جوزيب سوتالو - يوشكو جفارديول - بورنا سوسا.
الوسط: لوكا مودريتش - ماتيو كوفاسيتش - لوفر ماجر.
الهجوم: ميسلاف اورسيتش - إيفان بيريسيتش - ماركو ليفايا.