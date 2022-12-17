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التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب وكرواتيا في المونديال

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-17 | 15:35

التشكيل الرسمي لمواجهة المغرب وكرواتيا في المونديال

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تنشر وكالة الخليج 365، التشكيل الأساسي لمواجهة المغرب وكرواتيا، مساء اليوم السبت، على إستاد خليفة الدولي لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
تشكيل المنتخب المغربي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - جواد الياميق - أشرف داري- يحيى عطية الله.

الوسط: سفيان أمرابط - بلال الخنوس - عبد الحميد الصابري.

الهجوم: حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف الناصيري.


تشكيل المنتخب الكرواتي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفتش.

الدفاع: جوزيب ستانيتش - جوزيب سوتالو - يوشكو جفارديول - بورنا سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش - ماتيو كوفاسيتش - لوفر ماجر.

الهجوم: ميسلاف اورسيتش - إيفان بيريسيتش - ماركو ليفايا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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