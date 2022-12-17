انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد السعي لحسم ملف المحاضرين ضمن موازنة 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات، بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين العراقيين".

واستمع "باهتمام إلى شرح مفصّل عن وضع المحاضرين المجانيين وأعدادهم، وجهودهم في إسناد وزارة التربية عِبر سد النقص الحاصل في ملاكاتها التعليمية، مشيداً بالدور الكبير لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة للبلد وبصورة مجانية، ما يعكس درجة الإيثار التي يتمتعون بها، دون أن يعني هذا إغفال حقوقهم".



وأضاف السوداني، أن "ملف المحاضرين المجانيين يحظى باهتمام الحكومة، داعياً جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم".

وأشار إلى "تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعداد المحاضرين المجانيين، والتخصيصات اللازمة لحسم هذا الملف ضمن موازنة 2023".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن "الحكومة تعمل بشكل متواصل وتبذل كل الجهود لخلق فرص عملٍ في قطاعات جديدة متنوعة".