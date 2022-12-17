انت الان تتابع خبر روسيا تعلن استهدف أنظمة قيادة عسكرية ومنشآت طاقة أوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "يوم الجمعة، 16 كانون الأول/ديسمبر، تعرضت أنظمة القيادة والتحكم العسكرية والمجمع العسكري الصناعي ومنشآت الطاقة الأوكرانية التي تدعمها لضربة ضخمة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، وتم تحقيق الهدف".وأضافت أنه "نتيجة للضربات، تعطل نقل الأسلحة والذخائر الأجنبية، وتوقف تقدم الاحتياطيات إلى مناطق القتال".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير 4 رادارات أوكرانية من طراز إس-300 في منطقة زابوروجيه"، موضحة أيضا أنه "تم اعتراض 3 صواريخ من نظام أوراغان في منطقة زابوروجيه، و4 صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي هيمارس في جمهورية لوغانسك الشعبية".

