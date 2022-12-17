انت الان تتابع خبر الضاري ينفي انضمامه إلى تحالف الأنبار الموحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المشروع في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ينفي انضمام الضاري إلى تحالف الأنبار الموحد، مؤكدا ان ما تم نشره من معلومات غير صحيحة ولا يوجد اي شخص يُمثل المشروع الوطني العراقي في تحالف الانبار الموحد".ودعا وسائل الإعلام الى "الاعتماد على البيانات التي تصدر رسميا من الامانة العامة للمشروع الوطني العراقي".