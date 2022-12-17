انت الان تتابع خبر سجل المباريات النهائية بكأس العالم منذ النسخة الأولى في 1930 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونستعرض في هذا الرصد سجل المباريات النهائية لكأس العالم منذ النسخة الأولى:

1930: فازت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 (في الأوروغواي).

1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد (في إيطاليا).



1938: فازت إيطاليا على المجر 4-2 (في فرنسا).

* لم تنظم البطولة في 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية الثانية.

1950: فازت الأوروغواي على البرازيل 2-1* (في البرازيل).

* في 1950، انتهت النسخة بمجموعة من أربعة منتخبات، وفازت الأوروغواي على البرازيل 2-1 في المباراة الأخيرة التي عُدّت بمثابة نهائي.

1954: فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2 (في سويسرا).

1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 (في السويد).



1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 (في تشيلي).

1966: فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد (في إنجلترا).

1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 (في المكسيك).

1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 (في ألمانيا الغربية).

1978: فازت الأرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد (في الأرجنتين).

1982: فازت إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1 (في إسبانيا).

1986: فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2 (في المكسيك).

1990: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-0 (في إيطاليا).

1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي (في الولايات المتحدة).

1998: فازت فرنسا على البرازيل 3-0 (في فرنسا).

2002: فازت البرازيل على ألمانيا 2-0 (كوريا الجنوبية واليابان).

2006: فازت إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي (في ألمانيا).

2010: فازت إسبانيا على هولندا 1-0 بعد التمديد (في جنوب إفريقيا).

2014: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد (في البرازيل).

2018: فازت فرنسا على كرواتيا 4-2 (في روسيا).

2022: الأرجنتين - فرنسا (في قطر).

