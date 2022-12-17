وصفة اليوم.. حلاوة طحينية

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بغداد - ياسين صفوان - حلاوة طحينية ... تعتبر الحلاوة بالطحينية من وصفات الحلويات العربية التقليدية المعروفة على السفرة العربية، وتحضيرها في المنزل في غاية البساطة، جربيها من، وقدميها على سفرة الفطور
المقادير
- سكر البودرة: كوب
- حليب بودرة: كوب
- الطحينية (راشي): كوب
- مكسرات: نصف كوب (منوعة بحسب الرغبة)
- في وعاء عميق، ضعي السكر البودرة، والحليب، والطحينية، وامزجي المكونات جيداً باستخدام ملعقة الطعام حتى يصبح المزيج عجينة متماسكة ولينة.
- أضيفي المكسرات إلى العجينة واعجني باليد.
- أخرجي النايلون من الوعاء مع العجينة، ثم اقلبيها في طبق مسطح للتقديم، وقدميها.
- سكر البودرة: كوب
- حليب بودرة: كوب
- الطحينية (راشي): كوب
- مكسرات: نصف كوب (منوعة بحسب الرغبة)
طريقة التحضير
- في وعاء عميق، ضعي السكر البودرة، والحليب، والطحينية، وامزجي المكونات جيداً باستخدام ملعقة الطعام حتى يصبح المزيج عجينة متماسكة ولينة.
- أضيفي المكسرات إلى العجينة واعجني باليد.
- جهزي وعاء عميق، وضعي داخله طبقة ورق نايلون شفاف مع مراعاة إبقاء أطراف ورق النايلون خارجة من الوعاء.
- وزعي المكسرات في أسفل طبقة النايلون.
- أضيفي العجينة الممزوجة بالمكسرات إلى الوعاء، واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين.
- أخرجي النايلون من الوعاء مع العجينة، ثم اقلبيها في طبق مسطح للتقديم، وقدميها.