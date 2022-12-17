انت الان تتابع خبر أمطار قبل نهاية الأسبوع.. طقس الأيام الأربعة المقبلة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن يوم أمس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى وبابل والنجف الأشرف 21، ودهوك وأربيل 20، وكربلاء المقدسة وصلاح الدين والديوانية والمثنى 22، والناصرية والبصرة 24".وأضاف أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".



وأوضح أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والوسطى، وسيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "طقس يوم الأربعاء المقبل، في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع تساقط زخات مطر خفيفة بعد الظهر تكون رعدية، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة ليلاً تكون رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

