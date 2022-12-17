وسائل إعلام: قرار سعودي بمنع ارتداء العباءة في هذه الحالة

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت صحيفة صدى البلد الإليكترونية عن قرار سعودي ، بإتاحة ملابس مختلفة عن العباءة في حالة واحدة .

حيث كتبت صدى البلد تقول : أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية ، أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

وبحسب مدونة تقويم التعليم السعودية ، فإن الهيئة نوهت السعودية إلى ضرورة الالتزام بارتداء الزي المحدد وقت أداء الاختبارات في قاعات ومقرات المركز الوطني للقياس

وأكدت صحيفة العقارية أن هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية شددت على أن الزي يجب أن يكون متوافقاً مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

ولم تصدر أي جهات رسمية سعودية حتى هذه اللحظة تأكيد أو نفي لهذا الخبر المتداول بشكل كبير على مواقع الصحافة الإليكترونية .