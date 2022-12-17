النائب تيسير مطر وقيادات بتحالف الأحزاب يلتقون مسؤولى هيئة تعليم الكبار

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القاهرة - سامية سيد - التقي النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سِيَاسِيًّا، بالدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، وسط حضور قيادات من تحالف الأحزاب المصرية، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو بناء الإنسان المصري وتنميته في مصر.

يستهدف اللقاء إلى فتح أطر جديدة للشراكة والتعاون بين تحالف الأحزاب المصرية والهيئة، وتقديم مقترح بروتوكول التعاون بين الهيئة والتحالف فيما يخدم المواطن المصري من خلال صياغة مقرر يهتم بالثقافة البيئية والتوعية للحفاظ على البيئة وأيضا مقترح مقرر يهتم بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والانتماء وكذلك تشكيل لجنة إشرافية لوضع السياسات العامة للبروتوكول وكذلك عقد ندوات توعية وإرشاد بأهمية البيئة والحفاظ عليها وكذلك التوعية بحقوق الإنسان بما يخدم توجهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، وجاء هذا اللقاء في وقت مميز وخاصة بعد مؤتمر المناخ الدولي cop27 لما يقدمه من أهداف تنموية (اقتصادية، اجتماعية، بيئية) تتوافق مع أهداف الهيئة وفق خطة التنمية المستدامة 2030

وقال د محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن الهيئة لديها رؤية وخطة مستقبلية لدمج المواطن غير المتعلم وتحريره من الأمية والجهل، من خلال برامج التعليم واستراتيجيات التوعية، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدورها الوطني في ضوء رؤية مصر 2030

وأكد أ. د ناصف على أن مصر لا تمتلك رفاهية الوقت لذا تأتي أهمية الشراكة مع كافة الأحزاب السياسية المصرية للنهوض بالمواطن المصري ودعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة.

شارك في اللقاء من قيادات تحالف الأحزاب المصرية المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة وعضو تحالف الأحزاب المصرية، والمستشار رضا حجة رئيس حزب مصر المستقبل وعضو تحالف الأحزاب المصرية، وعصام قمر رئيس الهيئة الأسبق ونائب رئيس حزب مصر المستقبل

بينما حضر من الهيئة الدكتورة ماجدة خليل مدير إدارة البروتوكول، والدكتور وليد حويلة مدير إدارة التدريب، وعصام حشيش إدارة التعليم المستمر، وسيد عبد المنعم مكتب رئيس الهيئة، وهشام فهيم توثيق فوتوغرافي.



جانب من اللقاء جانب من اللقاء



النائب تيسير مطر وقيادات بتحالف الأحزاب تلتقي بمسئولي هيئة تعليم الكبار (2)



النائب تيسير مطر وقيادات بتحالف الأحزاب تلتقي بمسئولي هيئة تعليم الكبار (3)



النائب تيسير مطر وقيادات بتحالف الأحزاب تلتقي بمسئولي هيئة تعليم الكبار (4)



النائب تيسير مطر وقيادات بتحالف الأحزاب تلتقي بمسئولي هيئة تعليم الكبار (5)



النائب تيسير مطر وقيادات بتحالف الأحزاب تلتقي بمسئولي هيئة تعليم الكبار (6)