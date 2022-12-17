انت الان تتابع خبر تركيا تواصل عملياتها العسكرية في سوريا وروسيا تبدي موقفاً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل الاعلام إن الجيش التركي قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى "صيدا وجديدة ومعلق والطريق الدولي (إم فور/ M4) شمال الرقة.

وأوضحت أن القصف طال أيضا مواقع لتلك القوات في قرى الكوزلية وتل اللبن والطويلة بريف تل تمر شمال الحسكة.



وفي السياق نفسه، قالت مواقع إعلامية موالية لما تعرف بـ قوات سوريا الديموقراطية إن قصفاً مدفعياً تركيا طال قرى "زور مغار والبياضة وجارقلي وصولان" بمحيط عين العرب على الحدود السورية التركية.

يذكر أن القصف التركي يأتي في سياق عملية عسكرية كانت قد أعلنت عنها أنقرة في 19 من الشهر الماضي تحت عنوان "السيف/ المخلب" ضد ما تعرف بقوات سوريا الديموقراطية التي ترى فيها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها على قائمة الإرهاب.



من جانبها، قالت الخارجية الروسية اليوم السبت إن "العملية البرية التركية المخطط لها في سوريا خطوة سابقة لأوانها".