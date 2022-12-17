ديلي ميل: نهائي كأس العام سيحسم مستقبل ميسي مع باريس

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان، الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر لكن بموافقة الطرفين.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن ميسي لن يتقبل فكرة أن يخسر نهائي كأس العالم، أمام زميله في "حديقة الأمراء" الفرنسي كيليان مبابي.



وأضافت الصحيفة أنه في حال خسارة الأرجنتين النهائي غدا الأحد أمام فرنسا، سيحسم ميسي قراره بخوض تحد جديد بعيدا عن سان جيرمان، وربما يذهب للعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن في حال تحقيق الأرجنتين لقب كأس العالم، فإن ميسي سيستمر بشكل مؤكد في اللعب على أعلى مستوى بالكرة الأوروبية.

يذكر أن ميسي ارتبط في الأشهر الأخيرة بالعودة مجددا إلى برشلونة.

