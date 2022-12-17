انت الان تتابع خبر معجبة تصدم الفنان هاني رمزي وتضعه في موقف محرج (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ووثق هاني رمزي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، حيث أوقفته معجبة لتصوير فيديو معه، فقالت: "ما شاء الله عادل إمام، ليرد ممازحًا: "لا عادل إمام مين.. أنا محمد هنيدي".
وحظي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الضحك والسخرية بين متابعيه مبدین صدمتهم لعدم معرفة المعجبة بالممثل هاني رمزي واعتبرته عادل إمام.
وحظي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الضحك والسخرية بين متابعيه مبدین صدمتهم لعدم معرفة المعجبة بالممثل هاني رمزي واعتبرته عادل إمام.
وعلق أحد المتابعين: "لا معك سعيد صالح"، وآخر: "لا معك لبلبة"، وأيضًا: "لا معك كريم عبد العزيز، وغريب بتتصور مع هاني رمزي وبتقول عنه عادل إمام شو هل الإحراج.
وكان هاني رمزي قد تحدث عن حضوره مباريات كأس العالم في قطر ،2022 مؤكدا أنها تجربة مميزة، موجها الشكر للقائمين على تنظيم المونديال.
آخر أعمال الفنان هاني رمزي مسلسل "العائدون" الذي عُرض في رمضان ،2022 والذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين