انت الان تتابع خبر معجبة تصدم الفنان هاني رمزي وتضعه في موقف محرج (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثق هاني رمزي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، حيث أوقفته معجبة لتصوير فيديو معه، فقالت: "ما شاء الله عادل إمام، ليرد ممازحًا: "لا عادل إمام مين.. أنا محمد هنيدي".

‎وحظي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الضحك والسخرية بين متابعيه مبدین صدمتهم لعدم معرفة المعجبة بالممثل هاني رمزي واعتبرته عادل إمام.



‎وعلق أحد المتابعين: "لا معك سعيد صالح"، وآخر: "لا معك لبلبة"، وأيضًا: "لا معك كريم عبد العزيز، وغريب بتتصور مع هاني رمزي وبتقول عنه عادل إمام شو هل الإحراج.

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‎وكان هاني رمزي قد تحدث عن حضوره مباريات كأس العالم في قطر ،2022 مؤكدا أنها تجربة مميزة، موجها الشكر للقائمين على تنظيم المونديال.

‎آخر أعمال الفنان هاني رمزي مسلسل "العائدون" الذي عُرض في رمضان ،2022 والذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين