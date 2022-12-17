شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمن الأردني: التحقيقات بمقتل الدلابيح مستمرة وضبطنا 44 مشاركا بالشغب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت مديرية الأمن العام الأردنية عن حصيلة أعداد الأشخاص المضبوطين بالأعمال التخريبية التي نفذها أشخاص احتجاجًا على رفع أسعار المحروقات بداية الشهر الجاري.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي في بيان، إن الأجهزة الأمنية تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة، حيث تم إلقاء القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق، وستتم إحالتهم للجهات المختصة إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة.

وأكد العقيد السرطاوي أن هناك تراجع ملحوظ في أعداد وحدة أعمال الشغب عن يوم أمس لا سيّما في محافظات الجنوب، مشيرًا إلى أن هنالك انتشار أمني كثيف في محافظات المملكة لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين.

وأكد العقيد السرطاوي أن التحقيقات في حادثة وفاة العقيد عبدالرزاق الدلابيح مستمرة ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه ليد العدالة لينال عقابه الرادع.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن حماية الأرواح والأعراض والممتلكات، داعيًا الجميع للالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك بها.

وقتل ضابط أمني في محافظة معان جنوب الأردن على أيدي من وصفتهم مديرية الأمن العام بـ "المخربين"، وذلك إثر أعمال شغب شهدتها المحافظة ليلة الخميس، بعد سلسلة احتجاجات تخللها قطع الطريق الدولي منذ الأحد قبل الماضي.

ونعت مديرية الأمن العام مقتل العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان.

وفي بيانٍ منفصل آخر، أفاد الأمنُ العام الأردني بإصابة ضابطٍ وضابط صف بعيارات نارية في منطقة الحُسينية بمعان جنوب الأردن، فيما انتشرت قواتٌ وتعزيزاتٌ أمنية في مدينتي الكرك والبتراء جنوب الأردن.