هل يتم التصويت على توجيه تهم جنائية إلى ترمب في قضية الكابيتول

يعتزم نواب في الكونجرس الأمريكي يحققون في الاعتداء على مبنى الكابيتول العام الماضي التصويت الإثنين على توصية بتوجيه تهم جنائية إلى الرئيس السابق دونالد ترمب تشمل التمرد، وفق ما أفاد موقع بوليتيكو. وذكر الموقع الإخباري أن لجنة فرعية في الكونجرس كانت تعمل على تقييم إحالات جنائية محتملة مرتبطة بأعمال الشغب التي جرت في 6 يناير 2021 في الكابيتول، سوف توصي بتوجيه 3 تهم على الأقل إلى ترمب.

وأضاف نقلا عن شخصين مطلعين على تقرير اللجنة أن التهم هي التمرد وإعاقة إجراءات رسمية والتآمر لخداع الحكومة الأمريكية. ومن المقرر أن تعقد لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول اجتماعها الأخير بكامل أعضائها الإثنين عند الساعة الواحدة ظهرا (18,00 ت غ)، لتصدر تقريرها النهائي بعد ذلك بيومين.

وسيصوت أعضاء اللجنة حول ما إذا كان يجب إحالة أي أشخاص إلى تهم جنائية محتملة. ولا تملك اللجنة صلاحية توجيه تهم، لكن بإمكانها تقديم توصية إلى وزارة العدل التي عينت مستشارا خاصا للنظر في دور ترمب في أعمال الشغب في الكابيتول وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن في 2020. واستدعت لجنة مجلس النواب ترمب الذي أعلن عزمه الترشح مجددا للرئاسة عام 2024، لكنه امتنع عن الإدلاء بشهادته.

وألقت السلطات القبض على مئات الأشخاص في هذه القضية لتورطهم في اقتحام مبنى الكابيتول، كما جرت إدانة عضوين ينتميان إلى ميليشيا لليمين المتطرف بالتحريض على الفتنة.