شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: "المتحدة" نموذج للإعلام الشامل بإطلاق أول قناة وثائقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قطاع للإنتاج الوثائقي وتدشين أول قناة وثائقية، يعد خطوة جديدة من خطوات المتحدة لتصبح نموذجا للإعلام الشامل، مشيرا إلى أن المتحدة بدأت الاهتمام بالقسم الوثائقي منذ سنوات حينما أطلقت الوحدة الوثائقية ويأتي إطلاق القناة كتطور طبيعي لوحدة ظلت لسنوات تكبر وتقدم محتوى نال اهتمام المشاهد واكتسب مصداقية كبيرة.

ولفت إلى أنها بذلك تصبح هى المظلة الأكبر من حيث المساحة والانتشار، وبالتالي يستطيع أكبر عدد من المشاهدين رؤية الافلام الوثائقية بالرؤية الاعلامية الاحترافية التى تحترم معايير و محددات التوثيق وتكون بها رسالة واضحة للمتلقي يستطيع من خلالها أن يكون انطباع ورؤية دون تشتيت، مؤكدا أن المحتوى الوثائقي الذى يتم عرضه يجب أن يكون نابعا من رؤية صحيحة لها أهداف توعوية وتنويربة وأهداف نبيلة مبنية على الحقيقة لتكون مقابلة لمنصات وشاشات تستخدم الأفلام الوثائقية في توجيه الأفكار والمعتقدات لأهداف غير نبيلة، بل والغرض منها توجيه المتلقي نحو رؤية مغايرة للحقيقة لتخدم أغراض تستطيع بها بناء عقل وفكر أجيال على تزييف الحقائق.

وقال "القط"، إن الافلام الوثائقية لها أهمية كبيرة من خلال الحفاظ على التاريخ أو رصد واقع أو تسليط الضوء على حالة و تكون قادرة على تكوين و عي جمعي ووعي مجتمعي، لما لها من مواصفات إعلامية خاصة عن باقي المواد الإعلامية، سواء برامجية أو فنية و لو لم تكن بهذه الاهمية لما اهتمت كل المؤسسات الاعلامية الإقليمية و الدولية أن يكون لها قناة وثائقية.