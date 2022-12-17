انت الان تتابع خبر السعودية تدعو للتحقيق بمقتل جندي ايرلندي في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، عن "ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب جمهورية لبنان، والذي أدى لمقتل جندي إيرلندي وإصابة آخرين".

وطالبت الخارجية السعودية في بيان "بإجراء تحقيقٍ فوري وشفاف حول ملابسات الهجوم".



وعبرت عن رفض المملكة التام لجميع أشكال العنف، مؤكدة "دعم السعودية لبعثة اليونيفل".

والخميس، تعرضت دورية تابعة للكتيبة الأيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان لإطلاق نار في بلدة العاقبية ما أسفر عن مقتل جندي أيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وصفت جراح أحدهم بالخطرة.

وأصدرت قوات "اليونيفيل" بيانا أشارت فيه إلى أن "جندي حفظ سلام قُتل الليلة الماضية وأصيب ثلاثة آخرون في حادث وقع في العاقبية بالقرب من الصرفند، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان".

