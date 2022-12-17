شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: قناة القاهرة الإخبارية أصبحت أحد أهم أدوات القوة الناعمة والذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، وأستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن قناة القاهرة الإخبارية تحقق منذ انطلاقها فى نوفمبر الماضى نجاحا ملموسا وحقيقيا على مختلف الأصعدة، وبما يعزز ريادة مصر الإعلامية فى المنطقة العربية والعالم، وذلك عبر العديد من الإنفرادات الإخبارية كان أهمها لقاء الرئيس السيسى برئيس الوزراء التركى على هامش افتتاح بطولة كأس العالم المقامة بقطر، وكذا عبر استضافتها لأبرز وأهم المسئولين ومتخذى القرار فى المنطقة العربية وإلتزامها الشديد بالأكواد والمعايير المهنية وأهمها الدقة والسرعة والمصداقية فى نقل الخبر ونقل مختلف وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية.

وأضاف حسام النحاس فى تصريحات له، أن قناة القاهرة الإخبارية تتميز بتغطيتها المتميزة للعديد من الأحداث أهمها الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة اللبنانية والقمة الصينية العربية، وكذا القمة الأمريكية الأفريقية وأيضا تنوع برامجها والإهتمام بالشأن العربى والإفريقى والعالمى عبر شبكة مراسليها حول العالم، متابعا:" حيث نقل الحدث بالصوت والصورة من موقعه بكل حيادية، إضافة إلى ما تملكه من أفضل الكوادر الإعلامية من مقدمى البرامج والنشرات الإخبارية، وكذلك اختيار الضيوف والخبراء والمحللين فى مختلف المجالات بعناية فائقة وبناء على معايير محددة وواضحة".

وأشار الدكتور حسام النحاس إلى الخبرات الفنية والتقنية والإخراجية ومحررى النشرات ومعدى البرامج، حيث الثراء والتنوع ودقة المعلومات والأرقام والتقارير، وذلك تحت إشراف وإدارة قيادة واعية ومدركة لطبيعة مسئوليتها ودورها الكبير فى صناعة والتأثير على الرأى العام داخليا وخارجيا، مضيفا :"وبذلك أصبحت قناة القاهرة الإخبارية أحد أهم أدوات القوة الناعمة والذكية للدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة رغم حداثة نشأتها ومن المؤكد أنها تخضع لعمليات تقييم وتقويم مستمر حتى تصل لأعلى مستوى من التصنيف خاصة فى ظل المنافسة الشديدة مع العديد من القنوات الإخبارية الأخرى عربيا وعالميا وبما يحقق لها التميز والتفرد والريادة بما يليق بالدولة المصرية".