شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": مشاركة الرئيس السيسي بالقمة الأمريكية الأفريقية انتصار للدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأمريكية، والتي يشارك فيها 49 رئيسا وقائدا من الدول الأفريقية بعد توقف نحو ثماني سنوات، لافتًة أنه بفضل الدبلوماسية المصرية التي انتهجتها مصر أصبحت تفرض صيغة السياسة الخارجية لها علي كافة دول العالم.

وأوضحت «مديح» في تصريح صحفي لها اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي دائما ما يحمل علي عاتقه هموم ومشاكل القارة السمراء، والمطالبة بكافة الحقوق المشروعة لها في المحافل الدولية، مشيرًة أن القمة المنعقدة في واشنطن ستعود على القارة الأفريقية بمكاسب عديدة أهمها تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر: " في ظل ما يواجهه العالم من تغير المناخ وتبعاتها الاقتصادية والحروب والصراعات التي طرأت مؤخرًا بين العديد من الدول، فالرئيس السيسي يسعى دائمًا لتعزيز الشراكة والعمل من أجل مستقبل أفضل ليس لمصر فقط بل للقارة بأكملها".

وأشارت الدكتورة جيهان مديح، إلي أن هذه القمة ستخرج بتوصيات إيجابية لها مردود قوي علي القارة الأفريقية منها الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للدول الأكثر احتياجًا، وتكثيف الفرص الاستثمارية لدفع عجلة الاقتصاد الأفريقي، فضلًا عن التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.